أول تعليق من شوبير على مشاركة مصطفى في أول مباراة دولية مع مصر

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كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، على مشاركة مصطفى نجله في أول مباراة دولية له مع منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الحمد والشكر لله، أول مباراة دولية لمصطفى شوبير، ألف مبروك المشاركة والقادم احسن إن شاء الله".

وشارك مصطفى شوبير في مباراة منتخب مصر كاملة وتصدى لتسديدة، ولمس الكرة 15 مرة، ونجح في تمرير 8 كرات بشكل صحيح من 9 بنسبة نجاح بلغت الـ 89%.

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