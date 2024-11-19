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قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن واقعة وفاة لاعب كفر الشيخ

03:47 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

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كتب- محمد خيري

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي كلف اللجنة الطبية العليا بالوزارة، بالتحقق حاليًا من كافة الإجراءات الخاصة والمتطلبات في واقعة وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، وغدا سيكون هناك تقريرا لها.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات إذاعية: "بعد تسلم التقرير من اللجنة الطبية العليا بالوزارة التي يترأسها الدكتور حازم خميس، سيتم إحالة الواقعة لجهات التحقيق".

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: "اللجنة تهتم بالوفاة وما صاحبها من وقائع ومدى تحقيق الإجراءات التي كانت مطلوبة والموضوعة منذ فترة كورونا، وسيتم تحديد هل هناك تقصير أو إهمال أم أن الأمر قدري بحت".

واختتم محمد الشاذلي: "وفقا لما علمناه من الفيديوهات التي تحصلنا عليها رأينا وجود سيارة الإسعاف وطاقمها ويتم التحقق حاليا من كافة الإجراءات المتخذة منذ لحظة سقوطه وهل تم إسعافه سريعا وما تم معه في مستشفى الزرقا".

محمد شوقي الشباب والرياضة وفاة لاعب كفر الشيخ
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