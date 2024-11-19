محمد شوقي آخرهم.. حالات الوفاة بالدرجات الأدنى من الممتاز بمصر عرض مستمر

"من رفعت لـ شوقي".. عام الوفيات في الملاعب المصرية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي كفر الشيخ ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية في مصر ـ اليوم الثلاثاء وفاة لاعب فريقه محمد شوقي إثر أزمة قلبية.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه ونظيره القزازين بدوري الدرجة الثانية الأسبوع الماضي ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة قبل إعلان وفاته اليوم.

ولا يُعد شوقي هو اللاعب الأول الذي توُفيّ بالملاعب في الدرجات الأقل من الدوري الممتاز بمصر.

سامي سعيد، مهاجم فريق مطروح بدوري الدرجة الثالثة توُفي في ديسمبر 2022 خلال مباراة فريقه أمام نظيره السلوم في الدوري.

رئيس نادي مطروح حينها حمد فرج قال إن اللاعب سقط في أرضية الملعب دون تدخل من أحد قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن سبب الوفاة كان هبوط حاد في الدورة الدموية.

في مارس 2021 تُوفيّ لاعب فريق مركز شباب القنايات ـ بالدرجة الرابعة عبده عاطف "بودا" خلال مباراة فريقه مع نظيره الرواد بالدوري.

وذكرت تقارير إعلامية حينها أن سبب الوفاة كان ابتلاع اللاعب لسانه إثر سقوطه على أرضيه الملعب.

في ديسمبر 2021 تُوفيّ أدهم السلحدار المدير الفني لفريق المجد السكندري بأزمة قلبية مفاجآة خلال مواجهة الزرقاء بدوري الدرجة الثانية.

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