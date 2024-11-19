طلب عاجل من الزمالك لاتحاد الكرة بعد إصابة لاعبه

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"من رفعت لـ شوقي".. عام الوفيات في الملاعب المصرية

كتب- محمد خيري:

طالب نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم، تحمل تكاليف علاج محمد شحاتة لاعب الفريق بعد تعرضه للإصابة خلال المشاركة مع منتخب مصر.

وتعرض محمد شحاتة للإصابة مع المنتخب خلال مواجهة كاب فيردي الماضية، بتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب حوالي شهر ونصف.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن نادي الزمالك أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة، يخطره فيه بضرورة تحمل التكاليف العلاجية للاعب محمد شحاتة.

وتأكد غياب محمد شحاتة عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري البورسعيدي المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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