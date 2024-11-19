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زيزو: أشعر أن الفترة المقبلة ستكون الأنجح للزمالك

02:07 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد زيزو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى نجم فريق الزمالك، أحمد سيد "زيزو" تفاؤله بخصوص الفترة المقبلة للقلعة البيضاء.

وقال زيزو، على هامش احتفالية أُقيمت مساء يوم أمس الإثنين بمناسبة تتويج الفريق بالكونفدرالية والسوبر الأفريقي، إنه يشعر بأن الفترة المقبلة ستكون الأنجح للزمالك بسبب ما يراه من حب ودعم بين الجميع.

وأبدى صاحب الـ 28 عاماً سعادته بالروح الحالية الموجودة بنادي الزمالك، مضيفًا:"إن شاء الله نكمل ونصل بالزمالك لأبعد مكان".

وكان الزمالك قد توّج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان، فيما حصد كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

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