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"خلاف ولا إصابة؟".. شوبير يثير الجدل بشأن غياب وسام أبو علي

01:48 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي أحمد شوبير، الجدل، بشأن إعلان الاتحاد الفلسطيني، إصابة وسام أبو علي، وغيابه عن مواجهة كوريا الجنوبية المقر لها اليوم الثلاثاء، في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "الكل امبارح فوجئ بخبر على الصفحة الرسمية لمنتخب فلسطين، بإصابة وسام أبو علي مهاجم الأهلي قبل مباراة كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم".

أضاف: "الاتحاد الفلسطيني مذكرش أي شيء عن نوع الإصابة، وطبعا جماهير الأهلي انشغلت جدا جدا بالخبر ده، وإحنا اتحركنا عشان نعرف نوع الإصابة".

أكمل: "حاولنا الوصول للحقيقة بس محدش رد علينا، فيه روايات بتطلع لكن القصة الحقيقية مافيش خالص".

وأتم تصريحاته: "فيه حد سرب خبر وقال أن في خلاف حصل بين وسام وأحد اللاعبين في معسكر منتخب فلسطين، عشان كدا تم استبعاده، وده أنا مش عارفه لأن وسام من اللاعبين الملتزمين".

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أحمد شوبير وسام أبو علي غياب وسام أبو علي كوريا الجنوبية الاتحاد الفلسطيني إصابة وسام أبو علي
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