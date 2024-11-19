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لحظة بلحظة بعد قليل.. إندونيسيا والسعودية .. تصفيات كأس العالم 2026

01:34 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

المنتخب السعودي

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراة إندونيسيا وضيفه السعودي عند الثانية ظهرًا ضمن منافاست الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة إندونيسيا

وجاء تشكيل المنتخب السعودي للمباراة كالتالي: أحمد الكسار، علي البليهي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، فيصل الغامدي، ياسر الشهراني، محمد كنو، ناصر الدوسري، فراس البريكان، محمد القحطاني ومروان الصحفي.

ويدخل المنتخب الإندونيسي المباراة متذيلاً جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

إندونيسيا ضد السعودية القناة الناقلة لمباراة السعودية موعد مباراة السعودية
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