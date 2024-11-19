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إندونيسا تفوز بثنائية على المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم 2026

01:34 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي
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    جانب من مباراة إندونيسيا والسعودية
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    فيصل الغامدي لاعب المنتخب السعودي
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    هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي
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    مروان الصحفي لاعب المنتخب السعودي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر المنتخب السعودي بهدفين نظيفين على يد مستضيفه الإندونيسي خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبدأ المنتخب الإندونيسي المباراة بالضغط على دفاعات المنتخب السعودي؛ إذ كاد يتقدم بهدف خلال الدقيقة الأولى ولكن التسديدة ارتطمت في القائم.

وواصل لاعبو إندونيسيا الضغط إذا كادوا يضيفون الهدف الثاني بالدقيقة الثامنة ولكن تصدى حارس مرمى المنتخب السعودي أحمد الكسار لانفراد من داخل منطقة الجزاء وحول الكرة لركنية.

وطالب لاعبو المنتخب السعودي في الدقيقة 22 بطرد لاعب منتخب إندونيسيا جاستن هوبر بداع التدخل العنيف ولكن اكتفى الحكم بالبطاقة الصفراء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وطالب لاعبو المنتخب السعودي في الدقيقة 31 بالحصول على ركلة جزاء ليقدد منتخب إندونيسيا هجمة مرتدة انتهت بتسديدة من اللاعب مارسيلينو فيردينان سكنت الشباك.

وعاد مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 57 للتسجيل مرة أخرى لمنتخب إندونيسيا.

وشهدت الدقيقة 89 من عمر اللقاء طرد لاعب إندونيسيا جوستين هوبنر.

الفوز رفع رصيد المنتخب الإندونيسي إلى النقطة 6 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الرابع.

إندونيسيا ضد السعودية القناة الناقلة لمباراة السعودية موعد مباراة السعودية
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