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"سقط رفعت وبعده شوقي مين هيحاسب؟".. مالك وادي دجلة يفتح النار على اتحاد الكرة

01:10 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الراحل أحمد رفعت

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كتب- محمد خيري:

فتح ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، النار على اتحاد الكرة، عقب وفاة محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، بعد سقوطه في الملعب خلال مباراة فريقه الماضية، بدوري القسم الثاني.

وكتب ماجد سامي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مفيش حد هيتحاسب للأسف، 11 مارس 2024، سقوط اللاعب أحمد رفعت رحمة الله عليه على أرض الملعب وعدم التعامل الفوري معه لعدم وجود أفراد مدربين على الإسعافات الأولية".

أضاف: "13 نوفمبر 2024، سقوط اللاعب محمد شوقي رحمة الله عليه على أرض الملعب وعدم التعامل الفوري معه لعدم وجود أفراد مدربين على الإسعافات الأولية".

أكمل: "ثمانية أشهر تقاعص فيها اتحاد الكرة في استحداث شرط جديد لإقامة أي مباراة وهو وجوب وجود مسعف مرخص من هيئة الاسعاف المصرية، على التدخل السريع على دكة كل فريق".

وأوضح: "قرار لم يكن ليكلف اتحاد الكرة أكثر من الحبر الذي سيستخدم في كتابته ولم يكن ليكلف كل نادي أكثر من ألف جنيه مصري تكلفة التدريب للفرد الواحد".

وأتم تصريحاته: "سيرحل الاتحاد بعد أيام قليلة ولن يحاسبه أحد على إهماله الجسيم في حماية اللاعبين".

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