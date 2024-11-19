رد حاسم من مسؤول بالزمالك على حقيقة الإصابة المُزمنة لمحترف الفريق

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، بدر حامد، حقيقة ما يتردد عن معاناة المحترف السنغالي الشاب سيدي نداي من إصابة مُزمنة.

وقال حامد خلال تصريحات للقناة الأولى صباح اليوم الثلاثاء:"نداي لعب مع قطاع الناشئين خمس مباريات كاملة ولم يشتكي من أي إصابة ولكنه تعرض لكدمة قوية في الكعب وخضع لبرنامج تأهيلي مع الفريق الأول تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق".

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك:" نداي تعجل في العودة إلى التدريبات الجماعية وتسبب هذا الأمر في تجدد آلام الإصابة ولكن اللاعب لا يعاني من أي إصابة عضلية وهو لاعب جيد جدًا ويمتلك إمكانيات مميزة ولكنه يحتاج إلى خوض مباريات عديدة لتثبيت أقدامه وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت".

وأتم حامد تصريحاته بقوله:"لدينا لاعبون مميزون قادرون على التواجد حاليًا مع الفريق الأول سواء من 2005 أو 2006 وحتى 2007 لدينا عناصر جيدة جدًا والزمالك غني بأولاده وإحنا تحت أمر جوزيه جوميز لو احتاج أي لاعب والزمالك لدينا عناصر مميزة في مركز الجناح وايضا مركز رقم 10 كما نمتلك عناصر مميزة أيضًا في خط الوسط".

يذكر أن الزمالك قد تعاقد في سبتمبر الماضي مع المهاجم صاحب الـ 19 عامًا قادمًا من صفوف جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة؛ إذ تم قيده تحت السن.

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