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"يستحق الظهور".. رسالة من ميدو وعماد متعب إلى عمرو زكي

12:06 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

ميدو

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كتبت-هند عواد:

طالب الثنائي أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق وعماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق، بظهور عمرو زكي مهاجم الفراعنة الأسبق.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "يوجد لاعب في جيلنا أريد توجيه التحية له وهو عمرو زكي، كان مهاجما فذا ولاعبا كبيرا وأريد أن أٌقول له إنك مقامك كبيرا وجماهير مصر كلها تحبك وتستحق أن تكون بيننا، ولا يوجد مهاجم بهذه القوة والسرعة في نفس الوقت".

ورد عليه عماد متعب: "عمرو زكي معي منذ أن كان عمري 16 عاما، وواحد من أهم المهاجمين في مصر ولاعب قوي ومن أفضل من يتحركون داخل منطقة الجزاء، زكي حقق العديد من الإنجازات مع منتخب مصر الأول والشباب".

وأضاف: "عمرو زكي يستحق أن يكون معنا والظهور وألا يختفي بهذا الشكل، لأنه اسم كبير وكان لاعبا كبيرا للغاية، وكان يحمل عني الكثير من العبء في الملعب".

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