مصدر يكشف لمصراوي طبيعة إصابة وسام أبو علي التي تعرض لها مع منتخب فلسطين

محمد بسام: "لو أمسكت الكرة في هدف الأهلي الأول بالسوبر كنت سأطرد"

كتب ـ رمضان حسن

كشف مصدر بالنادي الأهلي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها محترفهم وسام أبو علي مع منتخب بلاده فلسطين.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن المهاجم الدولي قد تعرض لكدمة أعلى ركبته خلال تواجده بمعسكر منتخب فلسطين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النادي الأهلي قد طلب عودته إلى القاهرة سريعًا؛ لإخضاعه لفحوصات طبية وتحديد موعد عودته.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قد أعلن يوم أمس الإثنين، غياب وسام أبو علي عن مواجهة كوريا الجنوبية بداع الإصابة دون توضيحها.

ويلتقي المنتخب الفلسطيني عند الرابعة عصر يوم غد الثلاثاء نظيره الكوري الجنوبي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2024.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي عند الثامنة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل نظيره الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة قبل المباراة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث بالرصيد ذاته بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف.

المهاجم صاحب الـ 25 عاماً شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري 2024/25 في 7 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر.

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