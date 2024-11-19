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""مش معقول يدرب 3 أندية في 8 أسابيع".. أحمد الطيب ينذر بناقوس خطر بالكرة المصرية

11:35 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    أحمد الطيب المعلق الرياضي
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    المعلق الرياضي أحمد الطيب
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    المعلق أحمد الطيب
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    أحمد الطيب
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كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي، أحمد الطيب، تحذيرات، من عدم تطبيق قرار ضد تغيير المدربين، في الأندية المصرية، خلال الموسم الحالي، وفقا للائحة.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أين قرار عدم تعيين أي مدرب قدّم استقالته أو تمت إقالته من نادي (بعينه) لتدريب ناد آخر فى نفس الدرجة (الممتاز او المحترفين)".

وأضاف: "مش معقول مدرب ها يدرب 3 أندية خلال 8 جولات فقط فى نفس الدرجة حتى الآن مطلوب تفعيل هذا القرار".

وأكمل: "البديل هو تعيين مدرب من قطاع الشباب فى نفس النادي حتى نهاية الموسم، وبكده إدارات الأندية هتختار كويس للفريق الاول و للشباب".

وأتم تصريحاته: "وفي نفس الوقت مش ها تتلكك للمدير الفني، في أول إخفاق بل هتصبر عليه وتوفر له، مقومات النجاح في حدود إمكاناتها".

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