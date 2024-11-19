محمد بسام: "لو أمسكت الكرة في هدف الأهلي الأول بالسوبر كنت سأطرد"

كتبت-هند عواد:

كشف محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، كواليس عدم إمساك كرة طاهر محمد طاهر في هدف الأهلي الأول بنصف نهائي السوبر المصري.

وقال بسام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بدايتنا أمام الأهلي لم تكن موفقة في هدف الأهلي الأول، الكرة كانت عائدة من مدافعنا ولهذا لا يمكنني الإمساك بها بيدي، المدافع كان يرجعها لكنها خرجت عالية، حتى ظهر أنني أحاول إبعادها ويدي مضمومة".

وأضاف: "سألت الحكام بعد المباراة، وعرفت أنني لو أمسكت الكرة بيدي، كنت سأتعرض للطرد، الكرة يوجد بها حالتين، إذا لم يكن هناك تنافس على الكرة تصبح ركلة حرة غير مباشرة، ولكن في حالة التنافس وهو ما حدث، كنت سأتعرض للطرد المباشر لمنع هدف محقق".

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