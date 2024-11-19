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"تحت الملاحظة 48 ساعة".. شقيقه يكشف التطورات الصحية لعضو مجلس الزمالك

11:08 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
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    محمد طارق عضو مجلس الزمالك
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كتب- محمد خيري:

كشف أحمد طارق، شقيق محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تطورات الحالة الصحية لشقيقه، بعد تعرضه للحروق أول أمس في منزله.

وقال أحمد طارق خلال تصريحات تلفزيونية: "محمد طارق في حالة أفضل الأن، وخضع لعملية جراحية صباح أمس، لتنظيف أماكن الحروق في جسده".

أكمل: "محمد طارق استنشق دخان كثير بسبب الحريق، وسوف يتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة".

أوضح: "حادث الحريق الذي تعرض له محمد طارق كان بسبب شاحن هاتف، وكان يظن أنني بجواره ويحاول انقاذي ولم يرى من حوله بسبب الحريق الكبير".

وأضاف: "نشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على متابعة حالة أخي أول بأول، والمجلس بالكامل تواجد في المستشفى لزيارته، وسوف نطمئن اليوم على عدم وجود آثار جانبية في الرئة، وسيتم متابعته في المستشفى لمدة 4 أو 5 أيام بعد انتهاء فترة الملاحظة".

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محمد طارق الزمالك عضو مجلس الزمالك أخبار الزمالك
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