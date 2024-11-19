"ملاك بيراميدز حسموها".. هل ينتقل محمد الشيبي للزمالك؟

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور أن ملاك نادي بيراميدز والإدارة المسؤولة عنه، رفضوا فكرة رحيل الثلاثي محمد الشيبي ووليد الكرتي وبلاتي توريه، سواء للأهلي أو الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لأنهم من الدعائم الأساسية في الفريق.

وقال "الغندور" خلال برنامجه على قناة المحور :"ملاك بيراميدز وجّهوا بضرورة تجديد عقود الشيبي والكرتي وبلاتي توريه وعدم رحيلهم والتجديد لمواسم إضافية سيحدث قريبا لأن النادي يسعى لحصد البطولات في الموسم الحالي".

وواصل:"عقد الشيبي وتوريه ممتد لنهاية 2026، وسيتم التجديد للثنائي موسمين إضافيين على الأقل".

وأكمل: "عقد الكرتي سينتهي الموسم الحالي واللاعب مرحب بالاستمرار مع بيراميدز وسيتم تجديد عقده قريبا".

وأتم تصريحاته: "هناك اهتمام من نادي الزمالك، بالتعاقد مع محمد الشيبي، ولكن هناك تمسك كامل من بيراميدز باستمراره".