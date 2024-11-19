وكيل يحيى عطية الله يكشف موقف الأهلي من تفعيل بند شراء اللاعب

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كتبت-هند عواد:

كشف محسن المعادي وكيل أعمال يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي، موقف الأخير من تفعيل بند شراء المغربي.

وقال المعادي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "يحيى عطية الله سعيد بوجوده في الأهلي ويمتلك صداقات مع زملائه المغاربة في الفريق، ويشعر بالراحة".

وأضاف: "انطلاقة يحيى عطية الله مع الأهلي كانت قوية وهو يلعب مع فريق كبير، وبالفعل حدث تواصل مع النادي لتفعيل بند شراء يحيى من سوتشي الروسي، والأهلي لديه رغبة في ذلك".

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