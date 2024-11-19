مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
مصر

مصر

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

دوري الأمم الأوروبية
البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

- -
21:45
هولندا

هولندا

دوري الأمم الأوروبية
المجر

المجر

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
14:00
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
الصين

الصين

- -
14:00
اليــــابان

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-آسيا
فلسطين

فلسطين

- -
16:00
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

وكيل يحيى عطية الله يكشف موقف الأهلي من تفعيل بند شراء اللاعب

10:42 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 7 صورة
    يحيى عطية الله من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 7 صورة
    يحيى عطية الله..
  • عرض 7 صورة
    يحيى عطية الله من مران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 7 صورة
    يحيى عطية الله والسولية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف محسن المعادي وكيل أعمال يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي، موقف الأخير من تفعيل بند شراء المغربي.

وقال المعادي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "يحيى عطية الله سعيد بوجوده في الأهلي ويمتلك صداقات مع زملائه المغاربة في الفريق، ويشعر بالراحة".

وأضاف: "انطلاقة يحيى عطية الله مع الأهلي كانت قوية وهو يلعب مع فريق كبير، وبالفعل حدث تواصل مع النادي لتفعيل بند شراء يحيى من سوتشي الروسي، والأهلي لديه رغبة في ذلك".

اقرأ أيضًا:

"325 مليون جنيه".. إمام عاشور يتلقى عرضا ضخما وهذا موقف الأهلي

يحيى عطية الله شراء يحيى عطية الله الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ملاك بيراميدز حسموها".. هل ينتقل محمد الشيبي للزمالك؟

إعلان

إعلان