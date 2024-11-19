شبهه.. تفاصيل صورة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ مع نجم الأهلي

كتب- مصطفى الجريتلي:

توفي صباح اليوم الثلاثاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ محمد شوقي، بعد الأزمة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام القزازين، يوم الأربعاء الماضي.

وأعلن نادي كفرالشيخ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد شوقي.

واللاعب محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، كان قد تعرض لأزمة خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدوري القسم الثاني المصري، يوم الأربعاء الماضي بعدما سقط مغشياً عليه داخل أرضية الملعب وتم نقله إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكان محمد شوقي، نشر في وقت سابق صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له رفقة محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الحالي، خلال تواجده رفقة نادي بيراميدز وعلق عليها: "القاضية".

وعلق عدد من أصدقاء الراحل على الصورة، حيث كتب أحد أصدقائه: "دا شبه قفشة بالظبط"، تفاعل الراحل مع التعليق برمز تعبيري "ضحك"، وعلق آخر على الصورة: "منور الدنيا كلها يا أبو الكباتن".

وكشفت مديرية الشئون الصحية في دمياط، في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، أن اللاعب توقف قلبه أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، تم عمل إنعاش قلبي رئوي للاعب إلا أنه لم يستجيب هذه المرة.