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"لا تكرهوا الشدائد".. آخر ما كتبه محمد شوقي لاعب كفر الشيخ قبل وفاته

08:16 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

محمد شوقي

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كتب- يوسف محمد:

أعلن نادي كفر الشيخ صباح اليوم الثلاثاء، وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد شوقي، بعد الأزمة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام القزازين يوم الأربعاء الماضي، ببطولة دوري القسم الثاني المصري.

وقبل تعرض اللاعب محمد شوقي للأزمة بأيام قليلة، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا تكرهوا الشدائد فأنها تبعد عنكم المنافق وتقرب منكم الصادق".

كان محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، تعرض لأزمة خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدوري القسم الثاني المصري،يوم الأربعاء الماضي بعدما سقط مغشياً عليه داخل أرضية الملعب، تم نقله إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

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