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بعد وفاته.. أبرز المعلومات عن محمد شوقي لاعب كفر الشيخ- صور

07:14 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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كتب- يوسف محمد:

أعلن نادي كفر الشيخ، قبل قليل، وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد شوقي، بعد تعرضه لأزمة صحية في مباراة فريقه أمام القزازين الأربعاء الماضي، في بطولة دوري القسم الثاني المصري.

كان اللاعب محمد شوقي، تعرض لأزمة خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدوري القسم الثاني المصري، إذ سقط مغشيًا عليه داخل أرضية الملعب، بعد بلع لسانه، ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

من هو محمد شوقي؟

- من مواليد 7 يونيو 1995، ويبلغ من العمر 29 عاما.

- كان يشارك في مركز قلب الدفاع، إذ سبق له اللعب مه العديد من الأندية وهي : "غزل المحلة، سبورتنج كاسل، ونادي دسوق".

- انضم محمد شوقي إلى فريق كفر الشيخ في دوري القسم الثاني المصري، قادمًا من فريق سبورتنج كاسيل.

يذكر أن نادي كفر الشيخ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبر وفاة اللاعب في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب النادي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون، لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ)"، مضيفا: "الله يرحمك يا شوقى".

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