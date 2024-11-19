مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
مصر

مصر

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

دوري الأمم الأوروبية
البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

- -
21:45
هولندا

هولندا

دوري الأمم الأوروبية
المجر

المجر

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
14:00
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
الصين

الصين

- -
14:00
اليــــابان

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-آسيا
فلسطين

فلسطين

- -
16:00
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

نادي كفر الشيخ يُعلن وفاة لاعبه بعد تعرضه لأزمة في الملعب

06:36 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (14) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (12) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (18) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (10) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (11) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (17) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (15) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (13) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (19) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (20) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (21) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (2) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- يوسف محمد:

أعلن نادي كفر الشيخ، قبل قليل، وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد شوقي، بعد صراع مع المرض.

ونشر نادي كفر الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون، لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ)".

وأضاف: "الله يرحمك يا شوقى".

كان محمد شوقي سقط خلال مباراة كفر الشيخ والقزازين في دوري القسم الثاني "ب"، بعد بلع لسانه.

محمد شوقي وفاة محمد شوقي وفاة اللاعب محمد شوقي وفاة لاعب كفر الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| هيئة البث الإسرائيلية: الحافلة المتضررة في عملية تفجير تل أبيب كان بها جنود
عاجل| نقابة الإعلاميين تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد داليا فؤاد والقاهرة والناس
* تطبق قريبا.. تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات