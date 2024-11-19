أبناء المشاهير.. يوسف سيد عبدالحفيظ والبحث عن الفرصة خارج الأهلي

كتب- مصطفى الجريتلي:

"هل سيكون ابن الوز عوام كما بالمثل؟".. إجابة هذا السؤال هي ما يترقبه محبو الكرة المصرية عامة، وجمهور الأهلي خاصة، وذلك بالنسبة لـ "يوسف"، نجل لاعب ومدير الكرة السابق بالأهلي سيد عبد الحفيظ.

صاحب الـ19 عامًا، يلعب في الجانب الأيمن من الملعب، لكن كظهير وليس جناحًا مثل الأب الذي تدرج بقطاع ناشئين الأهلي؛ إذ تم تصعيده موسم 1996/1997 للفريق الأول واعتزل بعد قرابة 10 مواسم.

ولم يعرف عبدالحفيظ أي نادِ آخر بخلاف الأهلي على العكس من ابنه يوسف الذي حصل على فرصة محدود بعد أن تم تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء، ليقرر الخروج بالموسم الجاري 2024/25 على سبيل الإعارة لنادي سيراميكا كليوباترا بحثًا عن فرصة الظهور.

لكن لم يلعب يوسف سوى 3 مباريات ببطولة الدوري الممتاز بموسم 2024/2023 بقميص الأهلي أمام زد وإنبي ومودرن فيوتشر بواقع 117 دقيقة لعب ولم يحصل حتى الآن على فرصة للمشاركة مع سيراميكا كليوباترا.

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