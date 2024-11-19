"على رأسها مصر وبوتسوانا".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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إعادة الألبوم

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

03:00 ـ كينيا vs ناميبيا

03:00 ـ الكاميرون vs زيمبابوي

05:00 ـ مصر vs بوتسوانا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

05:00 ـ موريتانيا vs كاب فيردي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5

06:00 ـ الكونغو برازافيل vs أوغندا

06:00 ـ جنوب أفريقيا VS جنوب السودان

06:00 ـ تنزانيا VS غينيا

06:00 ـ غينيا بيساو VS موزمبيق

06:00 ـ مالي VS إيسواتيني

06:00 ـ الكونغو الديمقراطية VS إثيوبيا

06:00 ـ كوت ديفوار VS تشاد

06:00 ـ سيراليون VS زامبيا

09:00 ـ السنغال VS بوروندي

دوري الأمم الأوروبية

09:45 ـ السويد VS أذربيجان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.

09:45 ـ سلوفاكيا VS إستونيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 8 HD.

09:45 ـ مالطا VS أندورا

09:45 ـ ألبانيا VS أوكرانيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.

09:45 ـ التشيك VS جورجيا ـ القناة الناقلة: ـ بي إن سبورت 9 HD.

09:45 ـ الجبل الأسود VS تركيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت48 HD.

09:45 ـ ويلز VS أيسلندا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD.

09:45 ـ البوسنة والهرسك VS هولندا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD.

09:45 ـ المجر VS ألمانيا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.

تصفيات كأس العالم آسيا

02:00 ـ إندونيسيا VS السعودية - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

02:00 ـ الصين VS اليابان - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.

04:00 ـ فلسطين VS كوريا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD.

06:00 ـ عمان VS العراق - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.

06:00 ـ الإمارات VS قطر - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

08:15 ـ البحرين VS أستراليا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.

08:15 ـ الكويت VS الأردن - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.



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