"على رأسها مصر وبوتسوانا".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
03:00 ـ كينيا vs ناميبيا
03:00 ـ الكاميرون vs زيمبابوي
05:00 ـ مصر vs بوتسوانا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
05:00 ـ موريتانيا vs كاب فيردي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5
06:00 ـ الكونغو برازافيل vs أوغندا
06:00 ـ جنوب أفريقيا VS جنوب السودان
06:00 ـ تنزانيا VS غينيا
06:00 ـ غينيا بيساو VS موزمبيق
06:00 ـ مالي VS إيسواتيني
06:00 ـ الكونغو الديمقراطية VS إثيوبيا
06:00 ـ كوت ديفوار VS تشاد
06:00 ـ سيراليون VS زامبيا
09:00 ـ السنغال VS بوروندي
دوري الأمم الأوروبية
09:45 ـ السويد VS أذربيجان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.
09:45 ـ سلوفاكيا VS إستونيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 8 HD.
09:45 ـ مالطا VS أندورا
09:45 ـ ألبانيا VS أوكرانيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.
09:45 ـ التشيك VS جورجيا ـ القناة الناقلة: ـ بي إن سبورت 9 HD.
09:45 ـ الجبل الأسود VS تركيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت48 HD.
09:45 ـ ويلز VS أيسلندا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD.
09:45 ـ البوسنة والهرسك VS هولندا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD.
09:45 ـ المجر VS ألمانيا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.
تصفيات كأس العالم آسيا
02:00 ـ إندونيسيا VS السعودية - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.
02:00 ـ الصين VS اليابان - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.
04:00 ـ فلسطين VS كوريا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD.
06:00 ـ عمان VS العراق - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.
06:00 ـ الإمارات VS قطر - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.
08:15 ـ البحرين VS أستراليا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.
08:15 ـ الكويت VS الأردن - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.
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