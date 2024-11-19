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"استنشق دخاناً كثيفًا".. شقيق محمد طارق يكشف تطورات الحالة الصحية لعضو مجلس إدارة الزمالك

12:35 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد طارق، شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك، عن تفاصيل الحالة الصحية للأخير بعد الحريق الذي نشبّ في منزله.

وقال طارق، في تصريحات لقناة الزمالك مساء الإثنين، إن منزل شقيقه نشبّ به حريقًا بسب شاحن هاتف أصابه بحروق في جسده وجعله يستنشق دخاناً كثيفاً.

وأوضح شقيق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خضوع محمد طارق إلى عملية جراحية صباح الإثنين؛ لتنظيف أماكن الحروق في جسده، فيما فضلّ الأطباء وضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

وأتم طارق تصريحاته بالتنويه إلى أن شقيقه سيظل بالمستشفى لمدة 4 أو 5 أيام تحت الملاحظة.

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محمد طارق حريق منزل محمد طارق محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك الزمالك
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