شيكابالا: نُطالب بتجديد عقد زيزو واستمرار جوزيه جوميز
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
استنكر قائد نادي الزمالك، محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، ما يتردد عن شعور اللاعبين بالضيق من مفاوضات التجديد لزيزو.
وقال شيكابالا، في تصريحات باحتفالية لنادي الزمالك مساء الإثنين: "الناس برة النادي بتقول هنضايق لو زيزو جدد إحنا بنطالب ببقاء زيزو وبنطالب باستمرار جوميز".
وأضاف قائد الزمالك: "إن شاء الله زيزو يُجدد تعاقده ويستمر معنا".
وأتم شيكابالا تصريحاته بقوله:" اللاعبون الحاليون يحبون الزمالك والعائلة متحدة ونريدها أن تظل متحدة".
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