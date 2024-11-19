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شيكابالا: نُطالب بتجديد عقد زيزو واستمرار جوزيه جوميز

12:18 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    شيكابالا
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    محمود شيكابالا
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    شيكابالا
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    شيكابالا نجم الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر قائد نادي الزمالك، محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، ما يتردد عن شعور اللاعبين بالضيق من مفاوضات التجديد لزيزو.

وقال شيكابالا، في تصريحات باحتفالية لنادي الزمالك مساء الإثنين: "الناس برة النادي بتقول هنضايق لو زيزو جدد إحنا بنطالب ببقاء زيزو وبنطالب باستمرار جوميز".

وأضاف قائد الزمالك: "إن شاء الله زيزو يُجدد تعاقده ويستمر معنا".

وأتم شيكابالا تصريحاته بقوله:" اللاعبون الحاليون يحبون الزمالك والعائلة متحدة ونريدها أن تظل متحدة".

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شيكابالا الزمالك زيزو عقد زيزو جوزيه جوميز
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