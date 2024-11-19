بعد النتائج السيئة.. 10 لاعبين محترفين تحتاجهم مصر في منتخبات الناشئين

نادي كفر الشيخ يُعلن وفاة لاعبه بعد تعرضه لأزمة في الملعب

كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الماضية تقديم منتخبي الناشئين والشباب المصري نتائج سيئة في بطولتي شمال إفريقيا تحت 17 عاما و20 عاما.

وخاض منتخب مصر تحت 17 عاما مباراتين في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 تحت قيادة أحمد الكأس، هُزم من المغرب بخماسية مقابل هدف، وفاز على الجزائر بثنائية مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر، لعب منتخب مصر تحت 20 عاما مواجهتين في بطولة شمال إفريقيا بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، خسر أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، والتعادل مع الجزائر بهدف لمثله.

وبالطبع تحتاج المنتخبات المصرية الكثير من العمل والمتطلبات من أجل تحضير جيل قوي يليق باسم الفراعنة داخل القارة الإفريقية.

وواحدة من تلك المتطلبات هي العمل على استقطاب المصريين المحترفين في الخارج ومزدوجي الجنسية.

وفيما يلي نعرض لكم أبرز 10 لاعبين مزدوجي الجنسية، ولديهم أصول مصرية:

1. إيشاي جرالي - نوتنجهام تحت 11 عاما - خط وسط - أصول مصرية من جهة الأب

2. نوح دي سوزا - أرسنال تحت 14 عاما - خط وسط - أب برتغالي وأم مصرية

3. أمير ناصر - هال سيتي تحت 14 عاما - خط وسط مهاجم - أب مصري وأم إنجليزية

4. إدريس هاشم - إف سي ريدنج تحت 15 عاما - قلب دفاع - أب مصري وأم سويدية

5. كريم حسين - سوانزي سيتي تحت 16 عاما - خط وسط ومهاجم - أب مصري وأم ويلزية

6. يوسف عمرو - كريستال بالاس تحت 16 عاما - ظهير أيسر وأيمن - أب مصري وأم إنجليزية

7. ريان أمير - برينتفورد تحت 17 عاما - جناح أيسر - أب مصري وأم بريطانية

8. كاميرون إسماعيل - أرسنال تحت 18 عاما - ظهير أيسر - أب نيجيري وأم مصرية

9. كريم أحمد - ليفربول تحت 18 عاما - صانع ألعاب ومهاجم - أب وأم مصريين

10. ألفين أيمن - ولفرهامبتون تحت 18 عاما - خط وسط - أصول مصرية من جهة الأب

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