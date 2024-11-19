"السداد أم الحبس".. متى تنتهي قصة شيك كهربا مع الزمالك؟

كتب- محمد خيري:

ظهرت على الساحة الرياضية خلال الأيام الماضية، أزمة جديدة بين نادي الزمالك، ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي، بسبب المستحقات الاخيرة.

الاتحاد الدولي، حكم لنادي الزمالك، بالحصول على مبلغ 2 مليون و400 ألف دولار، من محمود كهربا، لعدم التزامه بعقده مع الأبيض موسم 2019، ورحل بشكل غير قانوني.

متى تنتهي أزمة كهربا مع الزمالك؟

غرامة محمود كهربا كانت حوالي 77 مليون جنيه، مصري، بعدما وافق نادي الزمالك على الحصول على القيمة بالعملة المحلية، دفع اللاعب 70 مليونًا بحوالة بنكية، والمتبقي كان حوالي 7 ملايين من خلال شيك".

نادي الزمالك وضع الشيك في البنك باعتبار أن موعد استحقاقه كان خلال شهر، من دفع المبلغ الأول، وعندما حان وقته وجده الأبيض دون رصيد، وتم التحدث مع وكيل كهربا أكثر من مرة ثم اتخذت الإدارة المالية الإجراءات القانونية بتحرير محضر في قسم العجوزة بالواقعة.

نادي الزمالك ينتظر حل الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل صرف الشيك ولا يوجد أزمة في إنهاء هذا الأمر بتسوية ودية في حالة السداد الكامل للمبلغ.

ومن جانبه أكد أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب أنه سوف يجتمع بكهربا خلال 48 ساعة، لحل الأزمة وتسوية المبلغ مع نادي الزمالك دون تصعيد الأمور، وتعرض اللاعب للحبس حال عدم سداد المبلغ.

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