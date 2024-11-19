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الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

09:30 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تشكيل منتخب مصر في أخر مباراة جمعته بكاب فيردي

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كتب- محمد خيري:

يلتقي منتخب مصر الأول، أمام نظيره بوتسوانا، اليوم الثلاثاء، في الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره بتسوانا، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي،

ترتيب مصر في المجموعة

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 13 نقاط من 5 مباريات، والتي تضم كل من بوتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

وحافظ منتخب مصر على سلسلة اللا هزيمة بعدما تعادل خارج أرضه في المباراة الماضية، أمام كاب فيردي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا

وتقرر أن تنقل مباراة مصر وبتسوانا، اليوم في الخامسة مساء، عبر قناة "بي إن سبورتس 3"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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