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الكشف عن حكام مباراة مصر وبوتسوانا

11:28 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    تشكيل منتخب مصر في أخر مباراة جمعته بكاب فيردي
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    احتفال لاعبو منتخب مصر من أخر مباراة جمعتهم بكاب فيردي
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    محمد صلاح والشناوي من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره البوتسواني عند الخامسة عصر يوم غد الثلاثاء في ختام دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قيادة المباراة بحسب بيان صادر اليوم الإثنين لطاقم تحكيم جامبي على رأسه عبد الله جامي على أن يعاونه مصطفى بواجينج وعبد العزيز جاو، حكام مساعدين، على أن يكون لامين جامي حكما رابعا في هذه المباراة.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة بفارق 6 نقاط عن منتخب وتسوانا الوصيف.

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منتخب مصر مصر وبوتسوانا تصفيات أمم أفريقيا 2025 موعد مباراة مصر وبوتسوانا بوتسوانا
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