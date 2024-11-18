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"أفتخر بك دائمًا".. زوجة على غزال توجه له رسالة بعد أزمته الأخيرة

10:12 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

على غزال وزوجتة مريم حسن

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كتبت - نهى خورشيد

وجهت مريم حسن زوجة على غزال نجم منتخب مصر الأسبق، رسالة له بعد أزمة حبسه الأخيرة، علي خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من الأشخاص ونجوم كرة القدم.

ونشرت مريم في أول أمس، مقطع فيديو جديد لزفافهما؛ عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على أنغام أغنية "أنا من غيرك" مع تعليق:"إلى من أفتخر به دائمًا، الرجل الذي أشكر الله عليه دائمًا، إلى حبيبي الوحيد، أحبك أكثر فأكثر كل يوم يا حبيبي".

والجديد بالذكر أن مريم حسن تعد الزوجة الثانية لغزال، حيث احتفلا بزفافهما في شهر مايو الماضي.

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