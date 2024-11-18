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"استبعاد جوميز واستمرار كولر".. كاف يُعلن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب بأفريقيا

09:55 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1
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    مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده
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    السويسري مارسيل كولر
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 12 صورة
    جوميز
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    جوميز وأحمد سليمان
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الإثنين عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب داخل القارة السمراء، لعام 2024.

وشهدت القائمة استبعاد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، بينما استمر المدير الفني السويسري للأهلي مارسيل كولر.

وجاءت القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل مدرب داخل أفريقيا كالتالي: مارسيل كولر (الأهلي)، سباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية)، إميرسي فاي (كوت ديفوار)، بيدرو جونسفاليس (أنجولا) وهوجو بروس (جنوب إفريقيا).

ومن المقرر أن يُقام حفل جوائز الأفضل في قارة إفريقيا 2024 في العاصمة المغربية مراكش يوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر.

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مارسيل كولر جوزيه جوميز جوائز الأفضل في أفريقيا 2024
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