"استبعاد جوميز واستمرار كولر".. كاف يُعلن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب بأفريقيا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الإثنين عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب داخل القارة السمراء، لعام 2024.

وشهدت القائمة استبعاد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، بينما استمر المدير الفني السويسري للأهلي مارسيل كولر.

وجاءت القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل مدرب داخل أفريقيا كالتالي: مارسيل كولر (الأهلي)، سباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية)، إميرسي فاي (كوت ديفوار)، بيدرو جونسفاليس (أنجولا) وهوجو بروس (جنوب إفريقيا).

ومن المقرر أن يُقام حفل جوائز الأفضل في قارة إفريقيا 2024 في العاصمة المغربية مراكش يوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر.

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