الأهلي يفوز بثلاثية وديًا على "تيم إف سي"

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره "تيم إف سي" مساء اليوم الإثنين؛ استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري.

وسجل ثلاثية الأهلي بالمباراة كل من: محمد مجدي "أفشة"، عمرو السولية وكريم الدبيس.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي عند الثامنة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل نظيره الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة قبل المباراة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث بالرصيد ذاته بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف.

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