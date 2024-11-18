"ملاكي".. 4 صور جديدة لإمام عاشور وابنته في ملعب التتش
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كتبت - نهى خورشيد
نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 4 صور جديدة رفقة ابنته "كتاليا".
وشارك عاشور متابعه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور مع كتاليا على أنغام أغنية "كل وعد"، مع تعليق:" ملاكي".
والجديد بالذكر أن إمام عاشور رزق بابنته الوحيده كتاليا، في شهر يوليو الماضي، وظهرت معه لأول مرة خلال احتفالية تتويج القلعة الحمراء بدري الدوري المصري الممتاز في سبتمبر.
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