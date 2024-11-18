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"ملاكي".. 4 صور جديدة لإمام عاشور وابنته في ملعب التتش

09:18 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 4 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 4 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
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كتبت - نهى خورشيد

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 4 صور جديدة رفقة ابنته "كتاليا".

وشارك عاشور متابعه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور مع كتاليا على أنغام أغنية "كل وعد"، مع تعليق:" ملاكي".

والجديد بالذكر أن إمام عاشور رزق بابنته الوحيده كتاليا، في شهر يوليو الماضي، وظهرت معه لأول مرة خلال احتفالية تتويج القلعة الحمراء بدري الدوري المصري الممتاز في سبتمبر.

إمام عاشور إمام عاشور وابنته إنستجرام إمام عاشور الدوري المصري الممتاز ملعب التتش
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