"ملاكي".. 4 صور جديدة لإمام عاشور وابنته في ملعب التتش

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الأهلي يفوز بثلاثية وديًا على "تيم إف سي"

كتبت - نهى خورشيد

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 4 صور جديدة رفقة ابنته "كتاليا".

وشارك عاشور متابعه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور مع كتاليا على أنغام أغنية "كل وعد"، مع تعليق:" ملاكي".

والجديد بالذكر أن إمام عاشور رزق بابنته الوحيده كتاليا، في شهر يوليو الماضي، وظهرت معه لأول مرة خلال احتفالية تتويج القلعة الحمراء بدري الدوري المصري الممتاز في سبتمبر.