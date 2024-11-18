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طرح تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

08:19 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

الأهلي والاتحاد

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من الدوري.

ويستضيف فريق الأهلي عند الثامنة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل نظيره الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة قبل المباراة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث بالرصيد ذاته بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف.

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الأهلي والاتحاد الأهلي ضد الاتحاد موعد مباراة الأهلي والاتحاد الدوري المصري
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