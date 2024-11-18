كاف يُعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي في عام 2024

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024.

وضمت القائمة النهائية التي أُعلنت اليوم الإثنين كل من: سيمون أيدينغرا (كوت ديفوار / برايتون هوف ألبيون)، سيرهو غيراسي (غينيا / بوروسيا دورتموند)، أشرف حكيمي (المغرب / باريس سان جيرمان)، أديمولا لوكمان (نيجيريا / أتالانتا) بجانب رونوين ويليامز (جنوب إفريقيا / ماميلودي صنداونز).

وكانت القائمة الأولية قد ضمت كل من: أمين غويري، إدموند تابسوبا، سيمون أيدينغرا، تشانسل مبيمبا، سيرهو غيراسي، أشرف حكيمي، سفيان رحيمي، أديمولا لوكمان، ويليام تروست إيكونغ ورونوين ويليامز.

ومن المقرر أن يُقام حفل جوائز الأفضل في قارة إفريقيا 2024 في العاصمة المغربية مراكش يوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر.

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