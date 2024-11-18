"بقصة شعر حمراء".. محترفة الأهلي تظهر بنيو لوك جديد في التدريبات

كتبت - نهى خورشيد

ظهرت النيجيرية تشارتي روبن لاعبة الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، بنيو لوك جديد، في مران القلعة الحمراء اليوم بالجيم. وقامت روبن بتغير لون شعرها إلى اللون الأحمر الكامل، بعدما كان باللون الأصفر.

وشاركت تشارتي متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور وستوري للنيو لوك.

والجديد بالذكر أن سيدات الفريق الكروي بالنادي الأهلي حققن فوزًا، على نظيراتهن في الجونة بـ11 دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من عمر المسابقة.