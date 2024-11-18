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"على أنغام أنا من غيرك".. زوجة باسم مرسي تحتفل بعيد زواجهما الـ8

07:10 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

باسم مرسي وزوجته نوران أبو إسماعيل

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كتبت - نهى خورشيد


احتفلت نوران أبو اسماعيل زوجة باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، والزمالك الأسبق بعيد زواجهما الثامن.

ونشرت نوران عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو لأبرز الصور التي جمعتهما على أنغام أغنية أنا من غيرك لابهاء سلطان، مع تعليق:"8 سنوات، ذكريات لا حصر لها، وعمر كامل، هنا الحب والضحك والنمو معًا على مر السنين، ذكرى زواج سعيدة لنا!".

والجديد بالذكر أن باسم مرسي ونوران احتفلا بزفافهما في 2016 بحفل أقيم في فندق الماريوت بالزمالك، ورزق الثنائي بابنتين هما "كاميليا وإيفا".

باسم مرسي زوجة باسم مرسي نوران أبو اسماعيل
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