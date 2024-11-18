الأهلي والزمالك على رأسهم.. كاف يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في 2024

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الإثنين عن القائمة النهائية للأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ داخل القارة السمراء، لعام 2024.

وضمت القائمة النهائية كل من: الأهلي، الزمالك، نهضة بركان المغربي، الترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

يذكر أن القائمة الأولية كانت تضم أندية: الأهلي، الزمالك، الترجي، صنداونز، مازيمبي الكونغولي، بترو أتلتيكو الأنجولي، دريمز الغاني، نهضة بركان، سيمبا ويانج أفريكانز من تنزانيا.

ومن المقرر أن يُقام حفل جوائز الأفضل في قارة إفريقيا 2024 في العاصمة المغربية مراكش يوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر.

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