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"اثنان من الأهلي وثالث من الزمالك".. الاتحاد الأفريقي يُعلن القائمة النهائية لجوائز داخل قارة إفريقي

05:55 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

جائزة الافضل في كاف

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الإثنين القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة في عام 2024.

وشهدت القائمة النهائية تواجد ثنائي الأهلي حسين الشحات ومصطفى شلبي بجانب لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو".

وضمت القائمة أيضًا كل من: البوركيني إيسوفو دايو لاعب نهضة بركان والجنوب إفريقي رونوين ويليامز لاعب ماميلودي صنداونز.

يذكر أن القائمة كانت تضم 10 لاعبين، وهم: أحمد مصطفى "زيزو"، حسين الشحات، مصطفى شوبير، جون أنطوي، أسامة بن بوط، إيسوفو دايو، عبد العزيز عيسى، أمان الله ماميش، ياسين مرياح، ورونوين ويليامز.

ومن المقرر أن يُقام حفل جوائز الأفضل في قارة إفريقيا 2024 في العاصمة المغربية مراكش يوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر.

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