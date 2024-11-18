مصدر يكشف "لمصراوي" حقيقة فسخ الزمالك عقد لاعبه الجديد

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كتب - مراسل مصراوي:

تداولت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية التي تشير إلى فسخ نادي الزمالك عقد اللاعب السنغالي سيدي نداي.

وقال مصدر "لمصراوي" إنه لا توجد أي نية لمجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي لفسخ تعاقد سيدي ندياي.

وأوضح المصدر أن اللاعب السنغالي مصاب ببعض الالتهابات في القدم وسيخضع لبرنامج علاجي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن سيدي نداي غير مصاب بأي إصابة مزمنة ومستمر مع فريق الزمالك بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر أن المهاجم السنغالي انضم إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل بداية موسم 2024/25.

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