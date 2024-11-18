"ما تقبل بقى يا عم".. شوبير يكشف خطوة جديدة للزمالك مع باتشيكو

"بعد أنباء رحيله".. تفاصيل جلسة جوميز مع كونراد ميشالاك

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خطوة جديدة لنادي الزمالك، لحل أزمة مستحقات البرتغالي، جيمي باتشيكو،، بعدما حصل على حكم لصالحه مؤخرا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "الزمالك مستني رد باتشيكو على العرض اللي قدموه عشان يجدولوا الفلوس اللي خد بيها حكم نهائي وعايزين يوصلوا لحل ودي يرضي الطرفين".

أضاف: "الزمالك جاله 300 ألف دولار من مباراة اعتزال خالد حسين وباتشيكو ليه 819 ألف يورو فالزمالك مستني رد المدرب".

أكمل: "لو المدرب قال موافق هيحولوا ليه الـ 300 الف ويقولوله دول سد خانة، وإثبات حسن نوايا، والباقي مقدور عليهم 300 في 200 وشوية ولا حاجة والناس في الزمالك عندها امل انه يوافق".

وأتم تصريحاته: "أنا لو من باتشيكو ما تقبل بقى يا عم باتشيكو ولو مجتلكش أبقى أرفع قضية تاني انت مش خسران حاجة يعني".

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