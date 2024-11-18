"فقط في الجزيرة".. الأهلي يستعرض جائزة نادي القرن الإفريقي

كتب ـ محمد الميموني:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي اليوم الإثنين 18 نوفمبر، على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إحدى الجوائز المتواجدة في دولاب البطولات.

واستعرض الحساب الرسمي للأهلي جائزة لقب نادي القرن الإفريقي، وعلق: "فقط في الجزيرة، النادي الإفريقي للقرن العشرين".

وحصد الأهلي اللقب بعد تصدر تصنيف الأندية الإفريقية فى القرن العشرين برصيد 40 نقطة، بعد ظهوره المتكرر فى الأدوار النهائية من البطولات القارية، بجانب التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا مرتين و 4 بطولات كأس الكؤوس.