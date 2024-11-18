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"أبوة كان نجم".. كيف تحقق حلم نجل لاعب الأهلي السابق؟ (فيديو وصور)

03:47 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    عماد النحاس
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    عبد الرحمن عماد النحاس (2)
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    عماد النحاس
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    عبد الرحمن عماد النحاس (3)
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    عماد النحاس مدرب الاتحاد
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    عبد الرحمن عماد النحاس
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    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
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كتب - محمد القرش:

شهد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد المدافع عبد الرحمن عماد النحاس لاعب فريق المارد الأحمر مواليد 2006.

وبهذا تحقق حلم اللاعب صاحب الـ18 عاما، ونجل عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق والذي حقق العديد من الإنجاز والألقاب عبر تاريخه.

وفي لقاء سابق مع قناة النادي الأهلي أكد عبد الرحمن النحاس إنه يبذل قصارى جهده في الملعب من أجل المشاركة في أقرب وقت مع الفريق الأول الذي يُعد حلما له.

وجاء تصعيد المدافع إلى الفريق الأول من أجل حل أزمة هذا المركز الذي شهد العديد من الإصابات خلال الفترة الماضية، عقب إصابة خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأشرف داري.

يُذكر أن عماد النحاس لعب للأهلي في الفترة من 2004 حتى 2009/2010، قبل أن يحقق 11 لقبا مع المارد، جاءوا كالتالي: (4 دوري مصري، 2 كأس مصر، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 كأس سوبر أفريقي، وكأس سوبر مصري).

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عماد النحاس عبد الرحمن عماد النحاس الأهلي الدوري المصري
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