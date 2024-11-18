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بعد نجل عبد الحفيظ.. الأهلي يُصعد ابن نجم الفريق السابق (صور)

03:01 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 12 صورة
    عبد الرحمن عماد النحاس (2)
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    عماد النحاس
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    عبد الرحمن عماد النحاس (3)
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  • عرض 12 صورة
    يوسف سيد عبد الحفيظ
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كتب - محمد القرش:

يوجد الكثير من ابناء اللاعبين السابقين الذين تواجدوا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر تاريخه.

وكان أخر من تواجد مع الفريق الأول للأهلي، يوسف نجل سيد عبد الحفيظ لاعب المارد الأحمر في الفترة من 1996 حتى اعتزل في موسم 2006/7.

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تصعيد المدافع عبد الرحمن عماد النحاس إلى الفريق الأول من أجل حل أزمة هذا المركز الذي شهد العديد من الإصابات خلال الفترة الماضية.

ويُعد اللاعب صاحب الـ 18 عاما نجل نجم فريق الأهلي السابق، عماد النحاس، الذي حقق الكثير من الألقاب والإنجازات مع المارد الأحمر عبر التاريخ.

ولعب عماد النحاس مع الأهلي في الفترة من 2004 حتى 2009/2010، قبل أن يحقق 11 لقبا (4 دوري مصري، 2 كأس مصر، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 كأس سوبر أفريقي، وكأس سوبر مصري).

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الأهلي عماد النحاس سيد عبد الحفيظ نجل عماد النحاس
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