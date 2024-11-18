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نجم الزمالك السابق: ناصر ماهر أفضل من إمام عاشور

02:39 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    ناصر ماهر من وصول بعثة منتخب مصر
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    ناصر ماهر يسدد على شوبير
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    ناصر ماهر ودونجا
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    ناصر ماهر وعبدالله السعيد
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    اللاعب إمام عاشور
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    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور (2)
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    إمام عاشور
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كتب- محمد خيري:

أكد وائل القباني نجم الزمالك السابق، ناصر ماهر لاعب الأبيض يقدم مستوى مميز حاليا، ويعد من أضل اللاعبين، بينما محمود عبد الرازق شيكابالا، لم يظهر بالشكل البدني المطلوب خلال الفترة الأخيرة.

وقال القباني في تصريحات عبر قناة المحور إن "شيكابالا" نجم كبير ولكنه غير قادر بدنيا، ولكنه سيكون له دور معنوي داخل الفريق، فهو قادر على تجميع اللاعبين.

وأضاف: "البولندي كونراد ميشالاك لم يحقق أي إضافة فنية مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، ولكنه في نفس الوقت لم يحصل على الفرصة كاملة".

وتابع: "مستوى زيزو تراجع خلال الفترة الأخيرة ولكن وجوده مهم جدا في تشكيل الزمالك الأساسي".

وأتم: "ناصر ماهر وإبراهيم عادل هم الأفضل في مصر خلال الفترة الأخيرة، وأرى أن ناصر أفضل من إمام عاشور في الوقت الحالي".

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ناصر ماهر إمام عاشور الأهلي الزمالك أخبار الزمالك وائل القباني
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