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"جروح بالغة ومستمر في العناية".. آخر تطورات الحالة الصحية لعضو مجلس الزمالك

12:19 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع تطورات الحالة الصحية، لمحمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد تعرضه للإصابة بجروح بالغة.

وتعرضت فيلا محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أمس للحريق، بسبب شاحن الهاتف، الذي انفجر أثناء وضعه في الكهرباء، وهو ما أدى لحريق في الغرفة، وإصابة العضو".

أوضح المصدر، أن محمد طارق سوف يستمر في العناية المركزة حوالي 4 إلى 5 أيام، وفقا لتعليمات الطبيب المعالج، خاصة وأنه يعاني من جروح بالغة في الوجه واليدين".

وأكمل: "حالة الوعي جيدة لديه، وعلى دراية بما يحدث حوله، لكن التخوف من حدوث أية أضرار أو مضاعفات في حالته".

وأتم تصريحاته: "محمد طارق لا يحتاج للخضوع لأي عملية جراحية، ولكنه سيستمر تحت الملاحظة للاطمئنان على حالته الصحية".

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