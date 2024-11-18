مدافع المنتخب السابق: انتقالي للنادي الأهلي أكبر صفقة في تاريخ مصر

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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث شريف عبد الفضيل لاعب النادي الأهلي السابق عن انتقاله إلى المارد الأحمر في موسم 2009/2010 قادما من الإسماعيلي.

وقال شريف عبد الفضيل عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن انتقاله إلى الأهلي أكبر وأغلى صفقة في تاريخ مصر لمدافع بجانب صفقة أحمد صديق.

وأضاف عبد الفضيل، أن النادي الأهلي لو خسر بطولة مثل السوبر الأفريقي يقدر يرجع لشخصيته مرة أخرى ويراجع حساباته من تاني ويعيد ضبط اللاعبين.

وأكد عبد الفضيل أن حصول نادي الزمالك على بطولة كأس السوبر الأفريقي إنجاز كبير مذكور في تاريخهم، و"اتمنى محدش ياخد الأمور بشكل شخصي".

وأوضح لاعب المارد الأحمر السابق أن كولر مدرب عظيم والنادي الأهلي قدمه للمنطقة العربية والعالمية في أفضل صورة.