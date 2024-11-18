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رئيس منظمة المنشطات يكشف آخر مستجدات أزمة رمضان صبحي وموقف مشاركته

11:55 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي لاعب بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بالفوز بكأس مصر (3)
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 14 صورة
    رمضان صبحي
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كتب- محمد خيري:

كشف الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مستجدات ملف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

وقال حازم خميس في تصريحات، على قناة dmc: "موضوع رمضان صبحي في المحكمة الرياضية الدولية كاس، وسننتظر قرارهم النهائي".

أكمل: "المحكمة الدولية تنتظر التقارير النهائية، ويجب أن تصل لهم التقارير خلال الأيام القليلة القادمة، لكي يصدروا القرار بشكل رسمي".

وأضاف: "لم يتم تحديد أي موعد للجلسة النهائية، وكان هناك مهلة لمدة 10 أيام، ومن المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع للرد من جانب المنظمة ومن جانب اللاعب".

وأوضح: "رمضان يحق له المشاركة بشكل رسمي حتى صدور قرار من المحكمة الدولية، والرد سيكون خلال أيام، وقرارات المنشطات لايتم إعلانها إلا في حالة ظهور عينة إيجابية".

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رمضان صبحي بيراميدز أخبار الرياضة منظمة المنشطات
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