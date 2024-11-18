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"النيران اشتعلت بدفاية كهربائية".. تطورات حريق محمد طارق عضو مجلس الزمالك

11:22 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي، هاني حتحوت، تفاصيل حريق منزل محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وتطورات إصابته.

قال "حتحوت"، في برنامجه عبر قناة "صدى البلد": "نشب حريق في فيلا محمد طارق عضو مجلس الزمالك، والفيلا مكونة من بدروم ودور أرضي ودور أول وروف".

أكمل: "اشتعلت النيران بالطابق الأرضي بسبب ماس كهربائي بدفاية كهربائية وبعد ذلك تم السيطرة على الحريق".

وأضاف: "محمد طارق أصيب بحروق من الدرجة الثانية، ويخضع للعلاج داخل مستشفى القصر العيني بالعناية المركزة، ولم تستقر حالته، وهناك احتمالية لخضوعة لجراحة".

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