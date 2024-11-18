"حريق عضو المجلس أجل الحسم".. محامي كهربا يكشف تطورات أزمته مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف أشرف عبدالعزيز، المحامي، تطورات أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، مع نادي الزمالك، بعدما تخلف عن سداد باقي الغرامة، وأيضا انتهاء مشكلة أحمد فتوح.

قال أشرف عبدالعزيز في تصريحات عبر قناة الفضائية المصرية: "لم نتسلم حيثيات حكم أحمد فتوح لكنه قادر على السفر والتواجد بشكل طبيعي في المباريات دون أزمات".

وعن أزمة كهربا مع الزمالك قال: "لن نتواصل مع مجلس الزمالك هذا الأسبوع بسبب أزمة محمد طارق عضو مجلس إدارة النادي، الذي نشب حريق في منزله وتعرض للجروح ودخل المستشفى، لكني سأعقد جلسة مع كهربا لحسم الأمور والمبلغ المتبقي لصالح الزمالك".

وأكمل: "سوف أتواجد مع كهربا يوم الثلاثاء من أجل القيام بتسوية الأمر مع مجلس إدارة نادي الزمالك ونتواصل بعدها مع مجلس الزمالك الأسبوع المقبل، وننهي الأزمة تماما".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، حرر محضرا في قسم شرطة العجوزة خلال الأيام الماضية، يشكو فيه محمود كهربا، لعدم سداد باقي المستحقات، وإيداعه شيك دون رصيد، للنادي الأبيض.

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